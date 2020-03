Black Hammer 4: esce l’episodio finale della serie

Black Hammer 4, fuori l’episodio conclusivo della saga di supereroi disfunzionali firmata da Jeff Lemire e Dean Ormston

Fuori per BAO Publishing, Black Hammer 4, il quarto e conclusivo volume dell’amatissima saga firmata da Jeff Lemire e Dean Ormston che si è aggiudicata l’Eisner Award come miglior nuova serie ed è valsa il premio Gran Guinigi a Lemire come miglior sceneggiatore.