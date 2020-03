Ghemon terapista di coppia “In un certo qual modo”: nel videoclip l’artista si trasforma in esperto di relazioni sentimentali

È online il video di “In un certo qual modo”, il nuovo singolo di Ghemon. Alla regia del videoclip, come spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), troviamo Enea Colombi (una produzione Borotalco Tv).

Il video coinvolgente, ironico, e con un pizzico di malizia, vede lo stesso artista nell’insolito ruolo di un terapeuta di coppia esperto di relazioni sentimentali.

“A volte ci si sente vicini al punto di rottura – ha spiegato il musicista – ed è importante in certi momenti riconoscere una figura in grado di sostenerci. E a guidarci, a farci fare il primo passo verso di lei, spesso è l’istinto, sono i sensi. Altre volte è il fisico coi suoi suggerimenti a tirarci fuori dai guai”.

“In un certo qual modo”, in radio dal 28 febbraio, anticipa il nuovo disco di inediti di Ghemon “Scritto nelle Stelle” (in uscita il 20 marzo per Carosello Records/Artist First).

“In un certo qual modo” dà un assaggio di quello che sarà “Scritto nelle stelle”: la narrazione per immagini nitide, le fughe vocali, i bridge, la metrica, il sound coinvolgente e up tempo del brano, porta l’ascoltatore verso una dimensione solare e positiva. Ci si rivede nei disagi condivisi con chi decide di starci accanto, e vorremmo anche noi essere in grado di tirar fuori qualcosa di lontanamente simile per ricambiare almeno un minimo.