Artrite reumatoide: folati importanti contri rischi cardiovascolari

La diminuzione dei livelli di folati nel sangue è associata a un aumento del rischio di mortalità cardiovascolare nei pazienti con artrite reumatoide

La diminuzione dei livelli di folati nel sangue è associata a un aumento del rischio di mortalità cardiovascolare nei pazienti con artrite reumatoide. Questo spiegherebbe perché questi pazienti siano più sensibili alle malattie cardiache e vascolari. E’ quanto afferma una ricerca pubblicata su JAMA Network Open da esperti dell’Università del Texas Health Science Center di Houston (UTHealth).

I pazienti con artrite reumatoide hanno il 60% di probabilità in più di morire di malattie cardiovascolari, ma i ricercatori finora non sono stati in grado di spiegarne il motivo. L’artrite reumatoide è un disturbo autoimmune che può portare a danni permanenti ai tessuti e alle articolazioni. Le donne hanno 2-3 volte più probabilità di sviluppare la malattia.

“Il nostro studio è il primo a mostrare un’associazione tra i livelli di folati nel sangue e l’aumento della mortalità cardiovascolare nei pazienti con artrite reumatoide”, ha detto Kalyani Sonawane, professore alla UTHealth School of Public Health e autore principale dello studio.

“È particolarmente importante per i pazienti che assumono farmaci antireumatici che modificano la malattia capire questo aumento del rischio”.

Il folato sierico, più comunemente noto come acido folico, è una vitamina B essenziale nella formazione di nuove cellule e ha un effetto di riduzione dell’omocisteina. L’omocisteina è un aminoacido che si trova nel sangue e livelli elevati sono stati collegati a un maggiore rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Gli individui con artrite reumatoide hanno spesso una maggiore quantità di omocisteina, uno squilibrio che può essere dovuto a farmaci comuni prescritti per l’artrite reumatoide, come il metotressato.

L’acido folico si trova in molti alimenti come uova, broccoli e agrumi. Gli adulti sani dovrebbero consumare almeno 400 mcg al giorno, ma gli autori dello studio dicono che gli alimenti ricchi di folati possono non essere sufficienti a prevenire le malattie cardiovascolari per le persone con artrite reumatoide. Diete ricche di proteine animali come la carne rossa e l’aumento del consumo di caffè sono stati collegati a livelli più elevati di omocisteina. Evitare le carni rosse e il caffè e seguire una dieta ricca di frutta e verdura, oltre ad assumere un integratore giornaliero di acido folico, può aiutare a ridurre i livelli di omocisteina nel sangue.

I ricercatori hanno identificato 683 pazienti con una diagnosi auto-dichiarata di artrite reumatoide. I partecipanti sono stati divisi in tre gruppi in base ai livelli sierici di folato: il primo gruppo (239 pazienti) aveva livelli inferiori a 4,3 nanogrammi per millilitro; il secondo (234 pazienti) aveva livelli tra 4,3 e 8,2 nanogrammi per millilitro; il terzo (210 pazienti) aveva livelli superiori a 8,2 nanogrammi per millilitro.

Nel corso di 17 anni si sono verificati 258 decessi cardiovascolari. Il livello di folato nel siero inferiore a 4,3 nanogrammi per millilitro era associato a un rischio di mortalità cardiovascolare superiore del 50% nei pazienti affetti da artrite reumatoide.

“I nostri risultati suggeriscono che il livello di folato nel siero potrebbe essere un indicatore utile per valutare il rischio di mortalità cardiovascolare di un paziente con artrite reumatoide nella pratica clinica”, ha detto l’autore senior Maria E. Suarez-Almazor, professore presso l’Università del Texas MD Anderson Cancer Center. “Se i futuri studi clinici convalideranno un nesso causale, l’assunzione di integratori di folato potrebbe essere un modo conveniente per ridurre questo rischio nei pazienti con artrite reumatoide”.