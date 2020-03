Whisky, il cane che sa classificare oltre 90 oggetti

L’incredibile storia di Whisky, il cane che sa distinguere e classificare oltre 90 oggetti: le sue capacità sono state oggetto di studio

L’intelligenza fuori dal comune di un cane è studio di una ricerca scientifica.

Whisky è una border collie di sei anni che vive in Norvegia con il sua proprietario Helge O. Svela. Ed è eccezionale. Ha imparato i nomi di 90 giocattoli diversi, li riconosce senza difficoltà e può recuperarli su richiesta. E non è tutto. Oltre a distinguerli perfettamente, è in grado anche di classificarli in gruppi.

L’esperta di comportamento animale Claudia Fugazza, ricercatrice dell’Università Eötvös Loránd di Budapest, ha notato che il cane ha imparato a riconoscere non solo tra palle, frisbee, anelli o corde, ma anche le dimensioni e i colori. Ad esempio, può distinguere il “piccolo frisbee” o “l’anello colorato”. Riesce anche a collocare nuovi giocattoli in questi gruppi.

Whisky non è l’unico cane intelligente esistito. Prima di lei, un altro border collie aveva dimostrato le sue doti eccezionali. Tale Chaser, della Carolina del Sud, si dice avesse appreso più di 1.000 parole prima di morire lo scorso anno.

Ma Whisky è ancora più sorprendente. Secondo la dott.ssa Fugazza, infatti, non è stata sottoposta al tipo di allenamento intensivo ricevuto da Chaser e da altri animali. Dunque le sue capacità e i suoi progressi sono ancora più importanti.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Scientific Reports.