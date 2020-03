Gatto Panceri in tour per l’Italia: il 3 aprile live a Roma

Gatto Panceri prosegue il suo tour per l’Italia: dopo il sold out a Milano, il 3 aprile sarà in concerto al Planet di Roma

Dopo il sold out del concerto del 15 febbraio al Memo di Milano, continuano gli appuntamenti live di Gatto Panceri, che sarà protagonista il 3 aprile al Planet di Roma.

Durante questo tour presenterà al pubblico le canzoni contenute nel suo ultimo disco “Pelle d’oca e lividi” e non mancheranno anche i suoi grandi successi, oltre le canzoni che ha scritto per altri artisti, interpretati con il suo stile, come “C’è da fare” e il successo mondiale “Vivo per lei”.

Sul palco con lui Tato Illiano alla batteria, Giovanni Mautone al basso, Paolo Galletto alle tastiere e programmazioni, Francesco Buonaugurio alla chitarra e cori, Edoardo Fascione alla chitarra e Nicola Petruccelli al flauto.

«È sempre un bel viaggio per me ripercorrere in un concerto di due ore e mezzo “28 anni di carriera”. È stata una gioia epica il sold out della data milanese. Esibirmi davanti a tanta gente, che mi segue da così tanto tempo significa per me… avere una famiglia allargata! Scoprire volti giovani tra il pubblico è uno stimolo, un invito a proseguire il mio viaggio musicale», commenta Gatto Panceri.

Biografia

Luigi Giovanni Maria Panceri, in arte Gatto Panceri, è nato a Monza; è autore, compositore, cantautore, chitarrista e musicista diplomato in Armonia e Composizione al Conservatorio di Milano. Debutta fra le “Nuove Proposte” al Festival di Sanremo 1986, ma il suo vero esordio è da considerarsi con la partecipazione a Sanremo nel 1992 con la hit “L’amore va oltre”. Ha pubblicato 12 dischi di inediti (i primi con la supervisione di Patrick Djivas della PFM, suo primo mentore artistico). Al suo attivo anche un album live. Suoi sono anche i successi senza tempo come Un qualunque posto fuori o dentro di te, Abita in te, Le tue mani, Mia, È solo musica, Stellina, Io sto bene dove sto, Accarezzami domani, Di Te, Dove dov’è (presentata da Gatto Panceri al Festival di Sanremo, a cui ha partecipato 3 volte come Big e 8 come autore per affermati colleghi). Ha scritto anche il successo mondiale “Vivo per Lei”, brano con 45 milioni di copie vendute nel mondo, portato al successo dalla coppia Giorgia – Andrea Bocelli e ha firmato evergreen per artisti di prim’ordine tra i quali Mina, Giorgia (8 brani), Mietta, Syria, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Fausto Leali, Riccardo Fogli, Raffaella Carrà e molti altri. Gatto Panceri ha fondato nel 2017 la “Vivo Per Lei Edizioni Musicali”.

