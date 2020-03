Ciproterone: restrizioni d’uso per rischio meningioma

Rischio meningioma: i medicinali con un dosaggio giornaliero uguale o superiore a 10 mg di ciproterone devono essere utilizzati solo per condizioni androgeno-dipendenti

Il Comitato per la Valutazione dei Rischi per la Farmacovigilanza dell’EMA (PRAC) ha raccomandato che i medicinali con un dosaggio giornaliero uguale o superiore a 10 mg di ciproterone devono essere utilizzati solo per condizioni androgeno-dipendenti come l’irsutismo (crescita eccessiva di peli), alopecia (caduta di capelli), acne e seborrea (pelle eccessivamente oleosa), quando altre alternative terapeutiche, incluso il trattamento con dosaggi più bassi, hanno fallito.

Una volta che dosaggi più alti hanno iniziato a dare una risposta terapeutica, il dosaggio deve essere gradualmente ridotto alla dose efficace più bassa. I medicinali devono essere usati per la riduzione delle deviazioni dell’istinto sessuale negli uomini solo quando non sono adeguate altre alternative terapeutiche. Non ci sono modifiche relative all’utilizzo dei medicinali in uomini con cancro della prostata.

Le raccomandazioni fanno seguito ad una revisione del rischio del tumore raro meningioma con l’uso di ciproterone. Complessivamente, questo effetto indesiderato è raro: esso può manifestarsi tra 1/10 persone su 10.000, a seconda del dosaggio e della durata del trattamento. Il rischio aumenta con l’aumentare delle dosi cumulative (la quantità totale di medicinale che un paziente ha assunto nel tempo). I dati disponibili non indicano un rischio con i medicinali che contengono un basso dosaggio di ciproterone corrispondente a 1 o 2 milligrammi in combinazione con etinilestradiolo o estradiolo valerato usati per il trattamento di acne, irsutismo, contraccezione o terapia ormonale sostitutiva. Comunque, come precauzione, tali medicinali non devono essere usati in persone che hanno o hanno avuto un meningioma. Tale restrizione è già presente per i medicinali con un più alto dosaggio.

I medici devono monitorare i pazienti per i sintomi di meningioma, che possono includere modifiche della vista, perdita dell’udito o tinnito, perdita di olfatto, mal di testa, perdita di memoria, convulsioni o debolezza nelle braccia o nelle gambe. Se al paziente viene diagnosticato il meningioma, il trattamento con medicinali a base di ciproterone deve essere interrotto permanentemente. Come parte del monitoraggio in corso sulla sicurezza dei medicinali, sarà richiesto alle aziende che commercializzano medicinali contenenti 10 mg o più di ciproterone, di condurre uno studio per valutare la consapevolezza dei medici sul rischio di meningioma e su come evitarlo.

Il meningioma è un tumore raro delle membrane che coprono il cervello e il midollo spinale. Esso è solitamente non maligno e non è considerato un cancro ma, a causa della sua localizzazione dentro e intorno al cervello e al midollo spinale, il meningioma può causare gravi problemi.

Informazioni per i pazienti

L’AIFA sul proprio sito ufficiale ha rilasciato le seguenti informazioni per i pazienti.

• Il rischio di meningioma (un tumore al cervello non canceroso) da medicinali contenenti ciproterone, soprattutto quando vengono assunti a dosi elevate (25 mg al giorno o più) è risultato molto basso.

• Per alcuni usi, come eccessiva crescita dei peli, caduta dei capelli, acne e pelle oleosa, i medicinali contenenti 10 mg o più di ciproterone devono essere assunti quando altre opzioni terapeutiche, inclusi i medicinali a più basso dosaggio di ciproterone, non hanno agito o non possono essere usati. Una volta che hanno iniziato ad agire, il dosaggio deve essere gradualmente ridotto a quello efficace più basso.

• I medicinali a base di ciproterone devono essere usati per ridurre le deviazioni dell’istinto sessuale negli uomini solamente quando non sono adeguate altre alternative terapeutiche.

• Sebbene non ci sia evidenza di un rischio con medicinali contenenti ciproterone a basso dosaggio, in combinazione con etinilestradiolo o estradiolo valerato, come precauzione, questi medicinali non devono essere usati in persone che hanno o hanno avuto un meningioma. Medicinali contenenti un dosaggio più alto di ciproterone hanno già questa restrizione d’uso per il meningioma.

• Non ci sono modifiche relative all’utilizzo di medicinali a base di ciproterone per il cancro della prostata.

• Se stai assumendo ciproterone e hai dubbi sul tuo trattamento, parlane con il medico o con il farmacista.

Maggiori informazioni sul medicinale

Ciproterone è un medicinale antiandrogeno, che blocca l’azione degli androgeni, un tipo di ormoni sessuali presenti nell’uomo e nella donna. Agisce allo stesso modo di un altro ormone sessuale chiamato progesterone. I medicinali che contengono ciproterone sono disponibili in compresse (10 mg,50 mg,100 mg) e in soluzione per iniezione (300 mg/3 ml). I medicinali a base di ciproterone sono usati per trattare varie condizioni androgeno-dipendenti come irsutismo (eccessiva crescita dei capelli), alopecia (caduta dei capelli), acne, cancro della prostata e riduzione delle deviazioni dell’istinto sessuale in uomini.

Essi sono anche usati per la contraccezione e come terapia ormonale sostitutiva. I medicinali a base di ciproterone contengono sia ciproterone da solo che ciproterone alla dose più bassa in combinazione con un estrogeno (terzo tipo di ormone sessuale). Ciproterone è stato autorizzato in EU con procedura nazionale a partire dal 1970 ed è disponibile su prescrizione con diverse denominazioni.