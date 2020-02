I Desideri in radio con il singolo “Tu si nata cosa”

I Desideri in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Tu si nata cosa” estratto dall’album “96/97”

È “Tu si nata cosa” il nuovo singolo de I Desideri, estratto direttamente dall’ultimo album “96/97” uscito lo scorso 17 gennaio su etichetta SG Music (distribuito in digitale da Ar.Ms empire e fisico da Self).



Nel video i fratelli Salvatore e Giuliano hanno scelto “immagini forti che sapranno attirare la vostra attenzione e che sono all’altezza della storia che abbiamo voluto raccontarvi. Quando metti il cuore in un rapporto, quando lo fai per la prima volta, è perché hai trovato la persona giusta e per lei farai di tutto, anche a costo della tua stessa vita”.

A pochi giorni dall’uscita del loro disco, I Desideri Salvatore e Giuliano sono stati in redazione all’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it). Rivedi l’intervista.