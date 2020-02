Stefania Bonomi pubblica “Il pentagramma dell’anima”

Stefania Bonomi in libreria con “Il pentagramma dell’anima”: un libro che parla di donne, per la festa delle donne

Il pentagramma dell’anima, secondo romanzo di successo di Stefania Bonomi non poteva che essere scelto per rappresentare la giornata dell’8 marzo dedicata alla donna. Un libro in cui le donne si sono ritrovate nell’essenza dei personaggi femminili, terreni e ultraterreni che l’autrice descrive nei loro sentimenti forti, combattivi, ma anche fragili

“Capirai di amare quando vedrai l’amore con i tuoi occhi, non con quelli degli altri. L’amore che ha il profumo della pelle della donna che ami, che ti regalerà quel senso di appartenenza al mondo che nessuno ti ha mai dato. Capirai di essere innamorato quando ti renderai conto di amare spropositatamente la vita con lei, giorno dopo giorno”

Lucas Prandi

Una magica storia d’amore in cui la figura della donna viene descritta in tutte le sfumature possibili: attraente, fragile, disperata, insicura, fuggitiva, forte, determinata, ferita, ma sempre sublime nella sua essenza.

Maria Sole, con le sue ferite emozionali, la sua fragilità, le sue paure, l’aggressività che riesce a placare solo davanti ad un pianoforte nelle cui note trova la salvezza ed il coraggio di tornare a credere nell’amore.

Vittoria travolta dal dolore per la perdita della madre, con il cuore malato desideroso una maternità che le viene negata.

Guenda Pirovani, a cui la vita ha regalato e poi negato l’amore materno.

E poi Amanda, la figura femminile per eccellenza, una guida spirituale giunta nell’aldilà per salvare il mondo.

“Era l’essenza della bellezza spirituale. Potevo immaginarla raffigurata in un dipinto, scolpita nella rappresentazione della Madonna o eterea sfilare in passerella, con abiti monacali di Lagerfeld.”

Leonardo Alfieri

Stefania Bonomi, con questo secondo romanzo, si rivela un’autrice capace di descrivere l’animo femminile in tutte le sue più profonde sfumature, evidenziando non solo la bellezza spirituale della donna ma anche il suo coraggio nell’affrontare la vita da grande guerriera.

https://www.stefaniabonomi.com/