Previsioni meteo 28 febbraio: torna il sole sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 28 febbraio 2020: dopo il passaggio di una perturbazione con piogge e freddo torna, per poco, l’anticiclone

Freddo improvviso, poi una breve pausa asciutta seguita dall’arrivo di una nuova perturbazione proveniente da Ovest e ora di nuovo un break soleggiato. Il mese di febbraio si avvia alla conclusione con condizioni meteo “ballerine”: nella giornata di oggi è atteso infatti un generale miglioramento grazie alla rimonta anticiclonica, ma si tratterà di una breve parentesi dal momento che una nuova perturbazione incombe sull’Italia a partire da sabato.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF la Primavera meteorologica che inizierà il 1° marzo potrebbe però essere caratterizzata da condizioni instabili: la causa del maltempo del prossimo weekend risale al vortice polare che inizia a perdere i pezzi e ciò si fa sentire anche sulla nostra Penisola.

Intanto per oggi, venerdì 28 febbraio 2020, al Nord Italia tempo stabile sulle regioni settentrionali fin dal primo mattino con cieli sereni ovunque. Si rinnovano le condizioni di bel tempo anche al pomeriggio e in serata con precipitazioni assenti e con cieli sereni.

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino anche sulle regioni del Centro Italia, bel tempo anche nel corso della seconda parte della giornata. Da segnalare soltanto la possibilità di locali foschie al primo mattino nelle valli interne di Toscana e Umbria.

In Toscana in particolare possibili foschie al mattino sulle zone interne, ampie schiarite altrove; tempo generalmente stabile per la restante parte della giornata e poi anche nelle ore serali con ampi spazi di sereno su tutta la regione.

Residue piogge al mattino sui settori meridionali peninsulari, asciutto sulle isole maggiori. Copertura nuvolosa meno compatta nel corso del pomeriggio e ultime precipitazioni in Calabria, stabile altrove. Bel tempo in serata.

In Calabria tempo instabile in mattinata con piogge intense su gran parte della regione, più asciutto lungo la costa ionica settentrionale; al pomeriggio residui fenomeni interesseranno i settori settentrionali. In serata le condizioni del tempo saranno stabile con cieli poco nuvolosi su tutto il territorio.

Temperature in sensibile aumento su tutte le regioni.

