Madame torna con il nuovo singolo “Baby”

Madame in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Baby, che è il naturale proseguimento del brano “17””

È in radio e in digitale da venerdì 28 febbraio “Baby”, il nuovo singolo di Madame. “BABY”, prodotto da Crookers & Nic Sarno, è il naturale proseguimento del brano “17”. Se in “17” Madame esortava al “Fai quel XXXX che ti pare, Lady”, in “Baby” lo mette in atto realmente, in relazione alla sfera degli affetti e in un rapporto di coppia: “Baby che ne so, non chiedere”.

Madame (classe 2002 originaria di Vicenza) ha attirato le attenzioni di molti con “Sciccherie”, grazie all’originalità del suo stile: toni che passano dalla dolcezza alla forza, una scrittura che ha un occhio di riguardo per assonanze e metafore e una pronuncia delle parole in cui gli accenti variano in continuazione.

Iscritta al liceo, Madame usa un linguaggio inedito che si rifà sia alla poesia sia al rap, gioca con la pronuncia e con gli accenti delle parole, lavora molto sulle assonanze e sulle metafore.

Diventata una figura di rottura nella scena urban per il suo essere sopra le righe, si distingue per la sua volontà di porre al centro il proprio ideale di farsi una cultura piuttosto che “fare soldi” è alla ricerca di nuovi suoni nelle loro forme più pure.

Importanti sono le collaborazioni che l'hanno vista protagonista negli ultimi mesi tra cui Marracash nel singolo "L'anima" dell'album di "Persona", Night Skinny nell'album "Mattoni" al fianco di Rkomi, con Ensi nel brano "Mira" e con Tredici Pietro come unico featuring nel progetto "Assurdo".