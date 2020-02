Selena Gomez sostituita da una sosia: la teoria dei fan

Selena Gomez è stata rapita e sostituita da una sosia che sarebbe Ashley Kane. Ecco l’ultima teoria cospirativa dei fan

Rapita e sostituita da una ragazza uguale a lei in tutto e per tutto al fine di sfruttare a livello economico la sua immagine. È questa l’ultima teoria cospirativa dei fan di Selena Gomez. Con foto confronto alla mano, i follower della popstar hanno sottolineato come si possano trovare delle differenze tra gli scatti del passato e quelli attuali della loro beniamina. Le poche apparizioni pubbliche della star non farebbero che confermare le ipotesi.

Nello specifico, sarebbe Ashley Kane aver preso il posto di Selena. La presunta sosia farebbe capo all’amica Ashley Cook, la quale avrebbe architettato il tutto.

In tantissimi, spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), ritengono responsabile la ragazza e i commenti alle sue foto di Instagram pullulano di serpenti e dell’hashtag #freeselena. Così, i fan chiedono di liberare la cantante. La teoria non ha, ovviamente, nessun fondamento concreto e nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito.