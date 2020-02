Le Nike Adapt BB 2.0 sono già sold out

Nike Adapt BB 2.0 sono già sold out: le nuove scarpe autoallaccianti sono andate esaurite in meno di 24 ore

A meno di 24 ore dalla messa in vendita sono già sold out. Parliamo delle Nike Adapt BB 2.0, la nuova edizione delle ormai popolari scarpe autoallaccianti. Erano (il verbo al passato è d’obbligo) acquistabili dallo scorso 16 febbraio al prezzo di 353 euro sul sito ufficiale, dove al momento risultano già esaurite. Se proprio non puoi farne a meno, puoi dare un’occhiata al popolare marketplace online di sneakers stockx.com, dove i prezzi non sono proprio contenuti.

Nike Adapt BB

Le Adapt BB, spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), è la scarpa più testata nella storia di Nike. E’ stata sottoposta a una serie di test, tra cui test di impatto, temperature intense, test di fine vita (decine di migliaia di cicli), test impermeabili e altro ancora.

Le Adapt BB sono state pensate appositamente per i giocatori di basket. Con il tocco manuale o utilizzando l’app Adapt su uno smartphone, è possibile inserire impostazioni di adattamento diverse a seconda delle necessità di movimento del piede.

La versione 2.0 si presenta con “un design aggiornato che rivela più tecnologia e offre ammortizzazione e ritorno di energia per andare sempre avanti”.