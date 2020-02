Duchenne, nuova edizione degli STRIVE Awards

Distrofia muscolare di Duchenne, lanciata la nuova edizione degli STRIVE Awards: candidature entro il 30 aprile

PTC Therapeutics ha annunciato oggi il lancio del sesto programma annuale STRIVE Awards (Strategies to Realize Innovation, Vision and Empowerment Awards) per la distrofia muscolare di Duchenne (DMD). I premi prevedono un sostegno economico alle associazioni di pazienti per lo sviluppo di progetti che diano un contributo significativo a coloro che fanno parte della comunità delle malattie rare. Il termine ultimo per partecipare è giovedì 30 aprile 2020: le associazioni possono presentare la propria candidatura compilando un apposito modulo. I vincitori saranno annunciati a fine anno, in occasione della Giornata mondiale della Duchenne.

“Il finanziamento che abbiamo ricevuto lo scorso anno dagli STRIVE Awards è stato fondamentale per sostenere la nostra missione di acquisire apparecchiature mediche salvavita, consentendoci di fornire cure mediche e sostegno emotivo ai pazienti con Duchenne nel Messico settentrionale”, ha dichiarato Graciela Méndez Covarrubias, di ENLACE. “ENLACE è l’unica associazione di pazienti che raggiunge le persone colpite dalla Duchenne negli stati messicani del nord di Chihuahua e Nuevo Leon, che, senza il nostro aiuto, non riceverebbero alcun tipo di assistenza specialistica, così necessaria”.

Dal suo lancio nel 2015, STRIVE ha supportato quasi 30 programmi per pazienti dedicati a migliorare la vita di quelli colpiti dalla Duchenne, anche nelle località più remote del mondo. I progetti vincitori hanno migliorato l’accesso alla diagnosi e al trattamento, fornito supporto emotivo alle famiglie e sviluppato opportunità di rafforzamento personale e di vita indipendente per i pazienti affetti dalla Duchenne.

“Dopo aver festeggiato nel 2019 l’importante traguardo dei cinque anni degli STRIVE Awards, continuiamo ad essere estremamente orgogliosi di aiutare le associazioni di pazienti di tutto il mondo a fornire un supporto vitale alla comunità Duchenne dando vita a progetti innovativi e pionieristici”, ha dichiarato Riccardo Ena, Country Manager PTC Therapeutics Italy. “Sappiamo che le associazioni di pazienti della comunità Duchenne hanno ancora così tante iniziative stimolanti e creative, e ci piacerebbe vedere quest’anno una proposta italiana vincente”.

Per maggiori informazioni sui criteri per le candidature e sul processo di selezione, è possibile visitare il sito web degli STRIVE Awards.

Per ulteriori informazioni sulla distrofia muscolare di Duchenne è possibile visitare il sito web “Tu e Duchenne”.