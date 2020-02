Achille Lauro nei panni di San Francesco in “Me ne frego”

Achille Lauro torna nei panni di San Francesco nel videoclip di “Me ne frego”: protagonista con lui la ballerina di Amici Elena D’Amario

È finalmente online il video ufficiale di “Me ne frego”, il singolo sanremese di Achille Lauro. Riprendendo le atmosfere portate sul palco del Teatro Ariston, l’artista è protagonista come un moderno San Francesco. Il rapper ripropone, infatti, l’episodio del lupo di Gubbio. Prima ancora Lauro appare come Gesù in braccio alla madre, in una raffigurazione della Pietà di Michelangelo. Nei panni dell’Immacolata Concezione Elena D’Amario, la ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi.

Con la direzione artistica di Achille Lauro, Nicolò Cerioni, Angelo Calculli e la regia di BENDO, il video raccoglie tutta la creatività del rapper romano, ridefinisce ogni schema e sottolinea ancor una volta l’identità artistica del 29enne: un artista disposto a tutto pur di non scadere ne banale. Achille Lauro se ne frega e stupisce nuovamente.

Con questa nuova consapevolezza, Achille Lauro è pronto a lasciare tutti a bocca aperta nella dimensione live. Da ottobre sarà sui palchi di tutta Italia con il suo alter-ego ‘Achille Idol’ Immortale nel tour prodotto da F&P, ‘Achille Lauro Live 2020’.

A grande richiesta raddoppia la data al Palazzo dello Sport di Roma: all’appuntamento già annunciato del 31 ottobre si aggiunge, infatti, una nuova data: quella del 30 ottobre. Oltre alla doppietta nella sua città, però, si aggiungono nuove date.

Le date

Il tour di Achille Lauro come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), toccherà anche le città di Milano (17 ottobre – Lorenzini District), Torino (19 ottobre – Teatro della Concordia), Cesena (22 ottobre – Nuovo Carisport), Napoli (24 ottobre – Casa della Musica), Firenze (28 ottobre – Tuscany Hall). I biglietti saranno disponibili in prevendita su TicketOne (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati da venerdì 28 febbraio.