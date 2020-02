Lo spettacolo dei BTS è nel nuovo video “On”

Lo spettacolo dei BTS è “On”. La band è tornata con il suo nuovo album “Map of the soul: 7”, ecco il loro “Kinetic Manifesto Film”

Coordinati, nel colore e nei movimenti, e spettacolari come solo loro sanno essere. È un vero e proprio show dal visual ipnotizzante il nuovo video dei BTS, “On”.

Il brano è estratto dal “Map of the soul: 7”, il disco del gruppo disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 21 febbraio. Album dei record che già a due giorni dall’annuncio, il 9 gennaio scorso, contava 4 milioni di pre-order.

I BTS hanno fatto le cose in grande per il loro come back. Venti le tracce inedite, anticipate da “Boy with Luv” feat. Halsey e “Black Swan”.

Il video di “On” è, invece, quasi un cortometraggio: il “Kinematic manifesto film: come prima”. Con visualizzazioni alle stelle sin da subito e nelle tendenze di Twitter e YouTube, “On” è destinato a diventare un cult per i fan del gruppo come racconta l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it).