Emma Marrone aprirà un concerto di Vasco Rossi

Emma Marrone di nuovo al fianco di Vasco Rossi: aprirà un suo concerto. Aveva già cantato a un live del rocker nel 2011

Emma Marrone torna a sognare. Ancora una volta, dopo l’esperienza del 2011, la cantante si esibirà in apertura a un concerto di Vasco Rossi. L’ex Amici sarà all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il 26 giugno, per l’ultima data del Vasco Non Stop Live 2020.

Emma Marrone si aggiunge, quindi, a Irene Grandi che aprirà i live di Vasco al Circo Massimo di Roma del 19 e del 20 giugno.

La gioia su Instagram

Ovviamente, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) la reazione di Emma non poteva che essere di gioia assoluta: “Da ragazzina sono scappata di casa per venire a vedere il tuo concerto- ha scritto l’artista su Instagram- Il karma esiste. Grazie @vascorossi per aver esaudito un altro mio grande sogno! Ci vediamo a Imola Kom!”.

Un rapporto che dura da tempo

È un rapporto ormai consolidato quello tra Emma e il rocker di Zocca. Lei è da sempre sua grandissima fan. Nel 2011, per la prima volta opening di Rossi è salita sul palco dello stadio San Siro di Milano.

L’artista di “Albachiara” ha, poi, scritto per la collega “Io sono bella”, il singolo apripista dell’ultimo progetto di Emma, “Fortuna”.