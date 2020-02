Casting aperti per il nuovo film di Mirko Alivernini che a fine marzo inizierà le riprese del suo nuovo lungometraggio dal titolo “DETENUTA”

Il regista romano Mirko Alivernini ha da poco comunicato che, a fine marzo, inizieranno le riprese del suo nuovo lungometraggio dal titolo “DETENUTA”.

Il film, intenso e ricco di significato, avrà per protagonista una giovane madre che, a causa di un errore giudiziario, si vedrà sottrarre la figlia dagli assistenti sociali per essere data in affidamento. “Detenuta è una storia ai margini della società” afferma Alivernini “un film crudo con molti colpi di scena che sapranno regalare al pubblico quella verità ricercata quando si affrontano certe tematiche”.

Reduce dal primo film innovativo “Nika – vite da strada” (visionabile a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=aGozGL_eV6c), che ha saputo stupire pubblico e critica per la storia narrata e per il modo in cui è stato realizzato, il regista conferma che anche questo nuovo lavoro verrà realizzato con la stessa metodologia tecnica, a doppia intelligenza artificiale, e con attrezzature più avanzate.

Tutti gli attori sono invitati a candidarsi per “Detenuta” mandando una e-mail a mainboard.production@gmail.com.