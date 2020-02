Gianni Morandi si ferma al Duse anche a Pasqua

Gianni Morandi si ferma al Teatro Duse anche per Pasqua: aggiunte altre due date, sabato 11 e domenica 12 aprile, allo spettacolo “Stasera gioco in casa”

Gianni Morandi festeggerà la Pasqua 2020 sul palco del Teatro Duse di Bologna con due nuove date, sabato 11 e domenica 12 aprile, del suo live ‘Stasera gioco in casa’. Dopo quattro mesi di continui sold-out, a grande richiesta del pubblico, Gianni aggiunge altre due tappe alla maratona di concerti partita l’1 novembre 2019, in esclusiva nazionale sullo storico palcoscenico della sua città.

Salgono così a 31 le repliche dello spettacolo che prende il titolo dalla canzone omonima, scritta per l’occasione dal nipote Paolo Antonacci, figlio di Marianna Morandi e Biagio Antonacci. L’emozione continua, quindi, per tutti i fans che ogni sera gremiscono il Duse per assistere ad un concerto intimo e coinvolgente, in cui Gianni interpreta i suoi più grandi successi e racconta, tra ironia e ricordi, la sua vita di canzoni.

Le prevendite per i nuovi concerti ‘Stasera gioco in casa’ di aprile 2020 sono aperte in esclusiva sul circuito Vivaticket, sul sito teatroduse.it e presso la biglietteria del Teatro Duse.

LE PROSSIME DATE:

05 marzo 2020 – ore 21

12 marzo 2020 – ore 21

19 marzo 2020 – ore 21

26 marzo 2020 – ore 21

11 aprile 2020 – ore 21 – (nuova data)

12 aprile 2020 – ore 17 – (nuova data)

(L’immagine di copertina, messa a disposizione dal teatro Duse, è uno scatto di Angelo Trani)