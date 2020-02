ESA offre 15mila euro per stare a letto due mesi

L’ESA cerca volontari per stare a letto 2 mesi: paga di 15mila euro, l’esperimento per studiare come i corpi umani reagiscono alla vita nello Spazio

Un compenso di 15mila euro per stare a letto due mesi. E’ l’insolito annuncio di lavoro dell‘Agenzia Spaziale Europea (ESA), che cerca volontari per studiare come i corpi umani reagiscono alla vita nello Spazio. Per tutto questo periodo, almeno una spalla deve toccare sempre il letto (inclinato di 6 gradi) sia per mangiare che per lavarsi, oltre che per qualsiasi atto fisiologico.

L’obiettivo dell’ESA è mettere a punto le migliori tecniche per aiutare gli astronauti a vivere nello Spazio.

I nostri corpi infatti si sono adattati alla vita sulla Terra, non sono “progettati” per i viaggi spaziali. In assenza di gravità si perde la densità muscolare e ossea, si avverte disorientamento e nausea, si riduce il volume del sangue, e altro ancora.

Trovare le soluzioni funzionali per preservare la salute e il benessere degli astronauti in orbita è una grande parte della ricerca sui voli spaziali umani.