Coronavirus: su eBay Amuchina a 12mila euro

Coronavirus, scatta la psicosi: Amuchina all’asta su eBay supera i 12mila euro. La ricetta dell’OMS per il disinfettante mani fai da te

Prima erano le mascherine, ora i disinfettanti per le mani. Con l’arrivo del coronavirus (covid-19) in Italia, gli scaffali di Amuchina e altri gel germicida sono stati presi d’assalto. Se nei supermercati e farmacie è già difficile trovarli, non va meglio su Amazon, dove i pochi prodotti rimasti sono venduti a prezzi incredibilmente alti, che hanno toccato anche i 500 euro. Ma la vetrina delle offerte assurde per eccellenza è eBay. Nel famoso sito di e-commerce si possono trovare flaconcini di Amuchina venduti dai 10 euro in su, fino a toccare il culmine con un’asta che ha raggiunto oltre 12 mila euro nel momento in cui scriviamo.

A causa dei molteplici messaggi ricevuti, probabilmente non positivi, il venditore ha tenuto a precisare che “la seguente asta non è per fini speculativi ma per pura ricerca e indagine sociale dal momento in cui il prodotto può essere visto come un simbolo di un evento che sta creando panico sociale nella nazione italiana”, aggiungendo che “a fine asta stabiliremo insieme dove devolvere i soldi (a quale società di beneficenza o alla ricerca) o se annullare l’asta e inviare ugualmente il prodotto in questione al soggetto che si sarà aggiudicato l’asta”.

Amuchina in vendita su Amazon:

Amuchina fai da te

A causa dello sciacallaggio sull’Amuchina, molti esperti sono scesi in campo per fermare il dilagare di questa vergognosa pagina italiana, dando la “ricetta” del disinfettante fatto in casa.

Attenzione a distinguere quella per il gel mani e quella per disinfettare oggetti e superfici, sono due cose diverse.

Ecco la ricetta dell’OMS del gel per le mani divulgata dal chimico Dario Bressanini.

Per 1 Litro

833 ml di alcol etilico al 96%

42 ml di acqua ossigenata al 3%

15 ml di glicerina (glicerolo) al 98%

Acqua distillata oppure bollita e raffreddata quanto basta per arrivare a 1 litro. Mettete in una o più bottigliette.