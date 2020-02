Benji e Fede divisi: Bella Thorne tra i motivi

Benji e Fede: perché Bella Thorne sarebbe tra i motivi della separazione. La relazione tra l’attrice e il cantante avrebbe influenzato l’addio

È ormai cosa nota la separazione tra Benji e Fede. Il duo si esibirà per l’ultima volta il 3 maggio all’Arena di Verona. Poi ognuno, almeno per il momento, prenderà la propria strada. Le motivazioni saranno spiegate in un libro, “Naked”, in tutte le librerie dal 17 marzo. Ad anticipare, però, possibili cause di “rottura” è il settimanale Spy.

Matrimonio in vista?

Secondo il magazine Bella Thorne, fidanzata di Benjamin Mascolo, sarebbe tra le principali indiziate. “Ci sono voci- si legge- che vedono Benji a un passo dal matrimonio con Bella Thorne, con cui ha una relazione poliamorosa che non prevede l’esclusività del rapporto. A fine gennaio l’attrice americana già star della Disney, non amata da una parte dei fan del gruppo, aveva detto ai suoi follower di Instagram di avere grandi notizie in serbo, corredando il post con l’emoji di un anello”.

I due ragazzi vivono lontani per motivi di lavoro. La separazione del duo permetterebbe, quindi, a Benji di trasferirsi definitivamente in America e poter vivere la sua storia senza lo spauracchio della distanza. Che sia vero? Lo scopriremo, afferma l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), nel libro scritto dai due protagonisti della faccenda.