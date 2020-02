Emergenza Coronavirus, due morti in Italia

Coronavirus, due morti in Italia. Terzo caso in Veneto, Zaia prova a rassicurare i cittadini: “Niente panico”

Ci sono due vittime italiane per il Coronavirus. La prima è stata Adriano Trevisan, uno dei pazienti contagiati in Veneto: si tratta di un uomo di 77 anni di Monselice, che era ricoverato all’ospedale di Padova, in precedenza ricoverato all’ospedale Schiavonia di Monselice. La sua morte è avvenuta nella notte e il governatore Luca Zaia ha disposto lo svuotamento del nosocomio, dove era stato ricoverato anche un altro anziano risultato positivo a Coronavirus.

La seconda vittima del virus è una donna residente in Lombardia, deceduta questa mattina. Intanto ci sono due nuovi casi nel Nord Italia: uno a Dolo, nel Veneto, e uno a Cremona in Lombardia. Alle 12.30 ci sarà una conferenza stampa in Lombardia sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Lombardia: si terrà nella sala stampa di Palazzo Lombardia e sarà possibile seguirla in streaming sul sito della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie.

ALTRI 7 CASI IN VENETO, TUTTI A VO EUGANEO

Ci sono altri sette casi di Coronavirus in Veneto. Lo conferma il governatore del Veneto Luca Zaia, in una pausa dalla riunione dell’unità di crisi, convocata a Marghera. I casi sono tutti a Vo Euganeo, spiega il governatore, e tra i contagiati ci sono “due familiari del signor Trevisan, la moglie e la figlia da quello che ci risulta”. Attualmente “stiamo continuando con le verifiche sui contatti più ravvicinati”, prosegue il governatore sottolineando la necessità di non cedere al panico, anche perché “stiamo parlando di un virus che ha una bassa letalità, e purtroppo ce l’ha nelle persone che già hanno una salute pregiudicata e hanno altre patologie”.

Il lavoro dell’unità di crisi continua, “a mezzogiorno ci collegheremo anche con il presidente del Consiglio, ho già sentito un paio di volte il ministro Speranza e il commissario Borelli abbiamo avuto una videoconferenza questa mattina di un’ora”, conclude Zaia annunciando che “usciremo a breve con tutte le linee guida per tutti i Comuni”.

ARRIVATI DAL GIAPPONE I 19 ITALIANI, TRASFERITI A CECCHIGNOLA

Il velivolo dell’Aeronautica militare con i diciannove italiani a bordo della Diamond Princess, provenienti dal Giappone, è atterrato questa mattina alle 6.37 all’aeroporto di Pratica di Mare. I connazionali, dopo aver terminato le visite, saranno trasferiti presso il Centro Sportivo dell’Esercito alla Cecchignola.