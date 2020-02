Beach Volley: in Italia il talento non basta

La preparazione ad un campionato richiede infatti anche un ingente sforzo economico: oltre al duro allenamento sono consigliate capacità imprenditoriali. Insomma gli sportivi di successo hanno bisogno di un vero e proprio sponsor che possa “accompagnarli” nella realizzazione di questo importante traguardo. All’estero, in Brasile e negli USA ad esempio, i talenti sono finanziati, anche sotto il punto di vista dell’istruzione. Debora e Erika si allenano, lavorano e studiano con determinazione, sacrificando tempo libero e amicizie, il loro sogno però è qui: in Italia e per l’Italia.