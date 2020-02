Concorso logo e slogan di Opi Fi-Pt per celebrare l’anno dell’infermiere: le vincitrici sono Maira Mini di Bucine (Ar) e Alessandra Cornelj di Firenze

Maira Mini e Alessandra Cornelj sono le vincitrici del concorso logo e slogan organizzato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche interprovinciale di Firenze Pistoia e pensato per celebrare il 2020 come anno internazionale dell’infermiere.

Il logo migliore è stato quello di Maira Mini, studentessa al corso di laurea in Infermieristica dell’Università di Firenze, residente a Bucine (Ar). Questo, attraverso la combinazione di più elementi, assume le sembianze di una mano le cui dita vanno a formare la scritta 2020, con una fiamma a completamento. Lo slogan che ha vinto su tutti è stato invece quello di Alessandra Cornelj, fiorentina: “Always caring for you – Ci prendiamo cura di te…non sarai mai solo”.

La premiazione è avvenuta nei giorni scorsi, in via da Palestrina 11 a Firenze, nella sede Opi Fi-Pt. Entrambe le vincitrici hanno ricevuto in premio un Kindle paperwhite.

La valutazione è avvenuta a cura di una commissione nominata da Opi Firenze – Pistoia, che ha stilato una classifica basandosi su criteri di aderenza al tema, sinteticità ed effetto comunicativo.

«Il nostro ordine ha apprezzato molto l’impegno e le idee di queste due ragazze – commenta Danilo Massai, presidente di Opi Fi Pt –. L’anno internazionale dell’infermiere è una grande occasione per promuovere il ruolo importante della professione infermieristica in ogni suo settore, ma anche per favorirne lo studio e la valorizzazione».