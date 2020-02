GionnyScandal torna con il nuovo singolo “Se ci sei tu”

GionnyScandal in radio e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Se ci sei tu”: il brano riflette l’esperienza dell’artista sulla sua ultima relazione sentimentale

GionnyScandal torna su Spotify, ITunes e su tutte le principali piattaforme digitali con “Se ci sei tu”.

Dopo l’ottimo riscontro del suo ultimo album “Black Mood” e sulla scia del successo di hit virali che hanno ricevuto milioni di streaming, “Se ci sei tu” è il primo singolo che inaugura a sorpresa il 2020 in musica di GionnyScandal.

Il brano, scritto dallo stesso Gionata Ruggieri e prodotto da Sam Lover, è una canzone che riflette direttamente l’esperienza dell’artista relativamente alla sua ultima relazione sentimentale. Un inno puro e sincero dedicato all’amore in tutte le sue forme, quell’amore salvifico che ci torna a far star bene e sorridere anche nei momenti più bui.

“Se ci sei tu – dichiara GionnyScandal all’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it) – vuole essere una dedica a tutte quelle persone che hanno avuto la fortuna almeno una volta nella vita di innamorarsi di qualcuno o di qualcosa. Questa canzone è per tutti quelli che hanno a fianco a loro la persona di cui hanno bisogno per sorridere e andare avanti. Se ci sei tu è tutto quello che non ho mai avuto il coraggio di dire alla mia ex ragazza, sono una persona che ha spesso bisogno di avere qualcuno accanto per non abbattermi e quando lei c’era mi sembrava davvero tutto meno brutto, lei mi amava per quello che ero con i miei mille difetti e i miei pregi”.