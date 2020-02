Terapia Online, un fenomeno in continua crescita

Terapia Online, un fenomeno in crescita per conquistare millennials e centennials: quasi il 40% degli psicologi afferma di offrire questo servizio abitualmente

La psicologia online è ormai realtà. Solo in Italia, quasi il 40% degli psicologi afferma di offrire questo servizio abitualmente e in un terzo dei casi si offre questa opportunità su richiesta dei propri pazienti. La tendenza si ripete negli altri paesi europei, ad esempio in Spagna e in Francia, dove più del 50% dei professionisti della psicologia ricorre agli strumenti online per seguire i propri pazienti. Considerando tutti coloro che ancora non lo fanno ma che hanno intenzione di farlo in un futuro prossimo, le cifre aumentano fino al 90% in Italia e in Spagna, e fino all’80% in Francia*.

Perché scommettere sulla Terapia Online?

«Le nuove generazioni sono nate già immerse nel mondo della tecnologia, e cercano modi sempre più rapidi per comunicare. La psicologia si sta adattando, però anche i professionisti devono mantenersi al passo con i tempi. In questo momento lo sviluppo della terapia online offre allo psicologo l’opportunità di essere un riferimento a livello nazionale: la concorrenza è ancora minima e convertirsi in un professionista di riferimento per i propri pazienti potenziali è molto più che fattibile», spiega la Sales Director di GuidaPsicologi.it, Carla Solidoro.

Comodità e facilità di gestione

GuidaPsicologi.it offre ai professionisti che stanno già lavorando con la terapia online, e a tutti coloro che desiderano iniziare, una strumento efficace di captazione e gestione. Il sito lavora al posizionamento sui motori di ricerca, sui social network e su altri canali, riuscendo così a mettere in contatto persone interessate a iniziare una terapia online e professionisti che offrono questo servizio.

Da una parte, gli psicologi ottengono visibilità e reputazione online. Per gli utenti la comodità, l’immediatezza e la riservatezza sono solo alcuni dei vantaggi. GuidaPsicologi.it ha puntato sulla terapia online dopo un’analisi di mercato. Il potenziale di questo prodotto è più che dimostrato, e le cifre dell’azienda non mentono. La psicologia online ha rappresentato, infatti, il 12% del fatturato del 2019.

«I nostri clienti normalmente ricevono una media di 6 contatti mensili, ma questo dipende anche da molti fattori che influenzano la scelta di un professionista da parte dell’utente. Noi di GuidaPsicologi facciamo proprio questo: aiutiamo i professionisti ad usare correttamente il servizio fornendo consulenza su cosa fare per poter trarre il massimo vantaggio dal nostro portale», riassume la Customer Care Director, Anaïs Brunet.

Arrivare a più pazienti

Molti psicologi/psicoterapeuti iniziano a lavorare con la terapia online per dare continuità alle seduta in caso di viaggi o traslochi. Però almeno il 25% di loro lo fa per conquistare nuovi mercati.

Tuttavia, per poter risaltare nel mondo della psicologia online e diventare un punto di riferimento bisogna, prima di tutto, farsi conoscere. GuidaPsicologi.it è presente sul campo da più di 10 anni e sa esattamente come fare: dando visibilità agli psicologi, alle loro competenze e ai loro contenuti. Per questa ragione, i professionisti hanno uno spazio personale nel quale possono lavorare alla propria immagine e avere un profilo personalizzato, contenente tutte le informazioni di cui l’utente può aver bisogno:

video;

opinioni;

articoli di psicologia;

strumenti per la realizzazione della terapia online:

informazioni specifiche su come fare terapia online;

agenda sincronizzata.

Tutte queste risorse aiutano a consolidare la reputazione online e sono la base per diventare il referente nazionale della psicologia online.

Aspettativa VS Realtà

Come in qualsiasi altro tipo di terapia, il professionista ha bisogno di essere preparato per capire e gestire le aspettative dei pazienti. E, ancora una volta, le statistiche confermano il potenziale della psicologia online. I pazienti che fanno terapia online sono fedeli a questa tipologia di servizio, e di solito fanno 5 sedute mensili. Il numero di sedute può essere superiore in funzione della gravità del problema trattato, così come è possibile chiedere una combinazione tra sedute presenziali e online.

GuidaPsicologi.it crede che la domanda che tutti gli psicologi/psicoterapeuti dovrebbero porsi è: perché ci sono pazienti che scelgono la terapia online anziché la terapia classica?

Velocità: si può trovare qualsiasi professionista in poco tempo e da qualsiasi parte Disponibilità: il paziente sceglie per specialità e disponibilità del professionista, in modo che quest’ultimo possa adattarsi alle sue esigenze Prezzo: il servizio è normalmente più economico rispetto a quello classico presenziale; Monitoraggio: si può parlare con il professionista in qualsiasi momento, anche in caso che il paziente sia in viaggio Fiducia: soprattutto per coloro che hanno difficoltà a spiegare a uno sconosciuto i propri problemi è un mezzo vicino, poco invasivo e cui è facile adattarsi Flessibilità: rompe le barriere spaziali e temporali, dunque è possibile chiedere una consulta online quando è più conveniente sia per il paziente che per il professionista.

*Dati dell’indagine svolta tra i professionisti di Guidapsicologi.it