In libreria “La vita comunque” di Lié Larousse e una raccolta di poesie di Gianluca Pavia edite da Besteseller Books & Co.

Arrivano in libreria, da poco pubblicate, le nuove raccolte di poesie degli autori

Lié Larousse e Gianluca Pavia, entrambe edite dalla Casa Editrice di Sacramento Besteseller Books & Co. che ha aperto per l’occasione la sua prima sede in Italia, a Milano e a Roma. Le nuove collane tratteranno di poesia, narrativa e saggistica dei più importanti autori dell’ambiente letterario italiano.

Distribuite in tutte le librerie italiane e sui principali canali editoriali online, .la vita comunque. di Lié Larousse, e WHISKEY & SODA CAUSTICA d’amore, di vita, morte e altri casini di Gianluca Pavia saranno presentate nel mese di marzo a Roma.

La serata evento dedicata alla lettura dei due nuovi libri sarà l’occasione di incontrare gli autori e apprezzare la poesia e la musica live. Ad accompagnare i due scrittori romani, infatti, ci sarà il cantautore Emilio Stella con la sua chitarra in acustico.

Inoltre sarà ospite della serata il poeta romano Er Pinto, che ha curato la prefazione del libro di Lié Larousse .la vita comunque.

Dopo la premiere a Roma, i due autori partiranno per la tournée di presentazione nelle regioni italiane.