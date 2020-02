Freaks Out: svelata la data di uscita del film

Freaks Out, ecco quando vedremo al cinema il film Gabriele Mainetti. Nel cast Claudio Santamaria, Pietro Castellitto e Aurora Giovinazzo

Dopo una lunga attesa, Freaks Out ha una data di uscita (finalmente!). Come annunciato da 01 Distribution e Best Movie il nuovo film di Gabriele Mainetti arriverà al cinema il 22 ottobre. A cinque anni dal successo di Lo Chiamavano Jeeg Robot, il regista porta sul grande schermo un gruppo di freak.

Sullo sfondo di Freaks Out, una Roma dilaniata dalle bombe della Seconda Guerra Mondiale. I protagonisti della storia sono l’impresario Ismael e i circensi Mario, Cencio, Matilde e Fulvio. Quando decidono di fuggire oltreoceano, Ismael scompare nel nulla e i quattro fenomeni da baraccone vanno alla sua ricerca, con i nazisti alle calcagna per sfruttare il loro ‘potere’.

Nel cast del film – sceneggiato da Mainetti insieme a Nicola Guaglianone – come riferisce l’agenzia Dire (www.dire.it) figurano: Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta e Franz Rogowski.