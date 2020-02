Cena con delitto – Knives Out: arriva il sequel

È ufficiale: Rian Johnson ha annunciato il sequel dell’acclamatissimo Cena con delitto – Knives Out. Il nuovo film si concentrerà sulla figura del misterioso e astuto detective Benoit Blanc, nuovamente interpretato da Daniel Craig, che rivedremo a breve nello smoking di James Bond nel nuovo No Time To Die. Il resto del cast, invece, sarà totalmente rinnovato.

Come si legge su CB, il regista ha dichiarato che ci sarà “un cast nuovo, location completamente nuova, mistero completamente nuovo. Vedremo Benoit Blanc alle prese con un altro mistero e sembra che ci siano tante cose divertenti da fare in questo“.

