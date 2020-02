Terrorismo, ONU: togliere il Sudan dalla lista nera

Sudan, il Segretario generale dell’Onu Guterres al Summit dei capi di Stato e di governo dell’Unione Africana: “Toglierlo dalla lista dei Paesi sponsor del terrorismo”

“E’ tempo di rimuovere il Sudan dalla lista degli Stati sostenitori del terrorismo e di mettere in moto un massiccio supporto internazionale affinchè il Paese possa vincere le sue sfide”. A dirlo stato è il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

L’ex primo ministro portoghese è intervenuto nel corso del Summit dei capi di Stato e di governo dell’Unione Africana che si è svolto nei giorni scorsi ad Addis Abeba, in Etiopia. Non è la prima volta che il segretario generale si esprime in questi termini rispetto alla questione del Sudan. Già a settembre, spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), aveva espresso il proprio sostegno al superamento delle sanzioni imposte a Khartoum dalla comunità internazionale, in quanto Paese membro, dal 1993, della lista dei sostenitori del terrorismo stilata del Dipartimento di Stato di Washington.

Nell’aprile scorso le forze armate sudanesi, dopo mesi di mobilitazione e proteste di piazza popolari, hanno messo fine a 30 anni di governo di Omar al-Bashir, istituendo un Consiglio militare di Transizione guidato dal generale Abdel Fattah Abdelrahman Burhan.

Guterres ha definito questi sviluppi “un grande successo” e ha detto che “questi passi in avanti dimostrano che è possibile agire”. Il segretario generale ha anche invitato la comunità internazionale a “sostenere senza sosta” gli sforzi del Sudan.