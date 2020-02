Per i flexitariani arriva il super burger vegetale: lanciato sul mercato da Valsoia sarà in vendita nella grande distribuzione e nella ristorazione

C’è una nuova tendenza tra le diete del terzo millennio. Così, dopo vegani, fruttariani e crudisti, arrivano i flexitariani, persone che adottano un regime alimentare ‘misto’ che abbina le proteine vegetali a quelle animali. L’industria alimentare si adegua e rincorre o nuovi trend: Valsoia lancia il “Super Burger” un nuovo hamburger vegetale che sarà in vendita nella grande distribuzione e nella ristorazione a partire da marzo 2020.

Come spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), si tratta di un prodotto senza allergeni, senza glutine e senza soia che sposa i principi del flexitarianesimo. “Secondo dati Nielsen, negli ultimi anni il numero dei flexitariani è infatti costantemente in forte crescita. Sono quindi fiducioso che questa innovazione favorirà la crescita del fatturato e della marginalità, sia per Valsoia che per i rivenditori, consentendo alla nostra marca di incrementare ulteriormente le sue quote di mercato e la sua leadership”, commenta Andrea Panzani, ad e dg di Valsoia.