Contro la violenza mostra del Codacons per studenti

Contro bullismo e violenza sulle donne il Codacons propone a sindaci e direttori dei musei una mostra fotografica itinerante per studenti

Contro la piaga del bullismo il Codacons propone oggi ai sindaci dei comuni italiani e ai piccoli musei presenti sul territorio una mostra fotografica itinerante dedicata agli studenti e finalizzata proprio a combattere la violenza in ogni sua forma.

L’iniziativa, dal titolo “L’arte dell’amore non violento nell’antica Roma” – realizzata dal Codacons con la collaborazione di Siipac Lazio e Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio – vede protagoniste immagini a grandezza naturale di opere d’arte antiche a tema erotico, riprodotte con innovative tecniche in 3D che consentono di regalare elevata veridicità, restituendo sensazioni del tutto simili a quelle di una visita reale, con l’aggiunta di elementi di percezione supplementari che trasformano la visita in una esperienza visiva e sensoriale unica nel suo genere.

Un team di psicologi ed esperti spiegherà inoltre ai giovani il rapporto tra affettività e sesso e come la psicologia si possa integrare all’arte, in modo da individuare una chiave differente per parlare d’amore, erotismo e sensualità ai giovani e combattere e prevenire fenomeni di bullismo e violenza sulle donne.

Contro il bullismo il Codacons ha inoltre realizzato il calendario “Bulli e pupe” dove, attraverso gli scatti della fotografa Tiziana Luxardo, si denuncia il fenomeno in tutte le sue forme.

Il calendario è disponibile al link: https://codacons.it/calendario-2017-bulli-pupe/.