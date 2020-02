Ripartono gli Easy Test gratuiti e anonimi per HIV e HCV

A Milano tornano gli Easy test: dove fare i test anonimi, rapidi e gratuiti per l’individuazione degli anticorpi anti HIV e HCV

Riparte l’appuntamento con Easy test, i test anonimi, rapidi e gratuiti per l’individuazione degli anticorpi anti HIV e HCV, i virus responsabili rispettivamente di AIDS e epatite C. I test, promossi dall’IRCCS Ospedale San Raffaele, in collaborazione con ATS Milano – Città Metropolitana, Anlaids e il Centro Diagnostico Italiano (CDI), saranno disponibili al pubblico in diverse sedi sul territorio milanese e hinterland.

Cos’è Easy Test

Easy test è un test per l’individuazione degli anticorpi HIV e HCV ed è molto rapido: il test può essere eseguito su un campione di saliva o di sangue, prelevato con un pungidito. Quest’ultima modalità, solo per HIV, è più rapida (un minuto di attesa a fronte dei venti minuti richiesti dal test salivare) e pratica (non è necessario aspettare trenta minuti dopo aver mangiato, fumato o lavato i denti). Un medico è a disposizione per eventuali dubbi o domande. Da 10 anni Easy Test è un appuntamento mensile che ha l’obiettivo di prevenire la trasmissione del virus HIV e del virus dell’epatite C sul territorio.

Perché fare il test

Se fino a un paio di decenni fa contrarre l’HIV era considerato una condanna oggi il virus fa meno paura, ma è necessario diagnosticarlo precocemente. Grazie all’efficacia dei farmaci è infatti possibile bloccare la replicazione del virus e evitare l’insorgenza dell’AIDS in oltre il 90 % dei casi. Oltretutto assumendo i farmaci, la presenza del virus nel sangue si riduce a zero (viremia negativa), rendendo impossibile trasmettere il virus ad altri: questo è il messaggio della campagna universale U=U (undetectable = untransmittable) che vede uniti nella sfida ricercatori e associazioni dei pazienti in tutto il mondo.

I numeri dell’HIV in Italia

Nel 2018 solo in Italia, secondo i dati dell’ Istituto Superiore della Sanità , sono state riportate 2847 nuove diagnosi di infezione da HIV, pari a 4,7 nuovi casi per 100.000 residenti.