Da Top Gun-Maverick a Il principe cerca moglie 2, Eagle Pictures porta al cinema i film Paramount: ecco tutte le pellicole in uscita

Biopic, sequel, film d’animazione, serie tv e molto altro. Un catalogo 2020 ricco e per tutti i gusti, è quello che la Eagle Pictures ha presentato in anteprima a Roma, presso il Cinema Moderno. Tra i titoli che l’azienda porterà nelle sale italiane ci sono gli attesissimi ‘Top Gun- Maverik’, ‘Coming America 2′ (sequel del cult anni ’80 con ‘Il Principe cerca moglie’, nelle sale dal 25 dicembre), ‘A Quiet Place 2‘ e il biopic ‘Respect‘ che racconta vita e carriera di Aretha Franklin.

L’azienda, punto di riferimento nel campo della distribuzione, nell’ultimo anno ha deciso di affrontare anche la sfida della produzione, realizzando per il 2020 quattro lungometraggi e 3 serie tv. Dal 1° gennaio 2020 Eagle distribuirà inoltre tutti i prodotti home video di Rai Cinema.

LE PRODUZIONI EAGLE DEL 2020

Per la sua prima produzione cinematografica, Eagle Pictures schiera Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis e Daniele Liotti protagonisti di una nostalgica commedia on the road, dal titolo “Un figlio di nome Erasmus“. La storia è quella di quattro amici che vengono chiamati a Lisbona per il funerale di Amalia, la donna che tutti hanno amato da ragazzi quando facevano l’Erasmus in Portogallo. Amalia ha lasciato un’inaspettata eredità: un figlio concepito con uno di loro. Il film uscirà in occasione della festa del papà, il 19 marzo. Della pellicola verrà realizzato anche un remake francese, le cui riprese partiranno a giugno 2020 e avranno luogo tra Parigi e Lecce.

Avvolta ancora in un alone di mistero, la realizzazione del remake americano del film ‘Perfetti Sconosciuti’ di Paolo Genovese, i cui diritti sono stati acquisiti da Eagle che si occuperà di produrre e distribuire il film.

Tra i titoli più attesi tra i giovani, e non solo, c’è ‘Dampyr’, film tratto dalla serie di fumetti horror pubblicata in Italia dalla Sergio Bonelli. Nonostante il film sia stato realizzato in lingua inglese, la pellicola ha beneficiato di una troupe interamente made in Italy, ha teso a specificare l’Executive Director Theatrical and Production di Eagle, Roberto Proia, durante la convention.

Altra produzione firmata Eagle è ‘Sul più bello’, dramedy adolescenziale in stile ‘Bianca come il latte, rossa come il sangue’, le cui riprese partiranno il 6 marzo a Torino. Protagonista un’adolescente esteticamente bruttina e affetta da una grave patologia, ma nonostante ciò estremamente positiva, che deciderà di far innamorare di se un ragazzo bellissimo.

Sul versante delle serie tv, Eagle ha annunciato ‘La chiave di tutto’, ‘L’ultimo Gucci’ e ‘Nostradamus’.

I FILM DISTRIBUITI DA EAGLE

Il 20 febbraio Eagle porta al cinema il thriller ‘Cattive acque‘ di Todd Haynes con Mark Ruffalo e Anne Hathaway. Il film racconta la vera storia di Rob Bilott, avvocato di Cincinnati, e della sua battaglia per denunciare un caso di contaminazione delle acque da parte di un’azienda chimica.

C’è poi l’opera prima ‘Il talento del calabrone’, thriller con protagonista uno psicopatico Sergio Castellitto, affiancato da Anna Foglietta. Quindi l’americano ‘Endless‘ teenager story in ‘salsa ghost’ che arriverà a Pasqua nelle sale. Sempre a Pasqua Eagle distribuirà ‘La sfida delle mogli‘, pellicola diretta dal regista di ‘Full Monty’, Peter Cattaneo, commedia agrodolce con protagoniste un gruppo di donne con i mariti al fronte, in cerca di riscatto.

Il 30 aprile arriva al cinema un film di cui la Eagle, co-produttrice oltre distributrice della pellicola, si è detta particolarmente orgogliosa: ‘American Skin’. Presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia, dove si è aggiudicato il premio come Miglior Film della sezione Sconfini, il film racconta le azioni disperate di un veterano di guerra di colore che cerca giustizia per suo figlio.

A settembre arriverà ‘Weekend’ di Riccardo Grandi con Greta Ferro, Alessio Lapice, Eugenio Franceschini, Filippo Scicchitano, Jacopo Olmo Antinori, Lorenzo Zurzolo. Il film racconta il weekend di 4 ragazzi bloccati nella neve. Uno di loro un anno prima ha ucciso un amico, bisognerà scoprire chi è stato.

E’ ancora in lavorazione invece il già citato ‘Respect’, che arriverà nelle sale a novembre 2020. Il film sulla vita di Aretha Franklin avrà come protagonista Jennifer Hudson.

L’ACCORDO EAGLE – PARAMOUNT

Nel corso della convention è stato annunciato l’accordo raggiunto da Eagle con Paramount, la quale distribuirà nel 2020 i film della cinematografica americana. “Possa l’aquila (della Eagle n.d.r.) volare sulla nostra montagna per molti anni”, è stato l’augurio di Cameron Saunder, Executive Vice Presidente Europe, Middle East and Africa International Distribution durante la conferenza. Dieci in tutto le pellicole Paramount che Eagle porterà al cinema. Oltre ai già citati ‘Top Gun Maverik‘, ‘Coming America 2′ e ‘A Quiet place 2‘ (al cinema dal 16 aprile), Eagle distribuirà anche ‘Without Remorse’ di Stefano Sollima (8 ottobre) ‘Spongebob- Amici in fuga’ (dal 28 maggio ) e il fantascientifico ‘Infinite’ con Mark Wahlberg (20 agosto).