USA restituiscono fondi del dittatore nigeriano Abacha

Gli Stati Uniti restituiscono i fondi sottratti dal dittatore nigeriano Sani Abacha: il generale golpista, al potere dal 1993 al 1998, rubò dalle casse pubbliche 300 milioni di dollari

Via libera alla restituzione alla Nigeria di oltre 300 milioni di dollari sottratti alle casse pubbliche da Sani Abacha, generale golpista al potere nel Paese africano dal 1993 al 1998. I fondi saranno consegnati dagli Stati Uniti, sulla base di un accordo appena sottoscritto con il governo di Abuja, che segue una causa intentata sei anni fa. Della restituzione delle somme illecitamente sottratte dal generale golpista al popolo nigeriano ha dato notizia di recente il ministero della Giustizia americano.

Secondo il quotidiano Daily Sun, come riferisce l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), i fondi sottratti alle casse pubbliche da Abacha erano stati investiti anche in buoni del tesoro statunitense.

Una volta restituiti al Paese, saranno impiegati prima di tutto per finanziare progetti infrastrutturali in Nigeria. Tra questi rientra il corridoio autostradale tra la metropoli Lagos e Ibadan, una delle principali città dell’ovest. Il ministero di Giustizia nigeriano ha sottolineato in una conferenza stampa che sta continuando a lavorare per ottenere la restituzione di fondi per circa 174 milioni che, sempre negli anni ’90, Abacha investì o depositò in Gran Bretagna e Francia.