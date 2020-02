Joaquin Phoenix manifesta contro allevamenti intensivi

Joaquin Phoenix protesta contro gli allevamenti intensivi a Londra alla manifestazione organizzata sul Tower Bridge dagli attivisti di Animal Equality

Joaquin Phoenix ha partecipato all’azione di protesta a Londra contro gli allevamenti intensivi, esponendo uno striscione di 36 metri con la scritta “Gli allevamenti intensivi distruggono il nostro pianeta. Scegli vegan”. La manifestazione è stata organizzata sul Tower Bridge dagli attivisti di Animal Equality.

“Penso che abbiamo la responsabilità personale di agire in questo momento – ha affermato Joaquin Phoenix nel corso della protesta – e un modo per mitigare i cambiamenti climatici è regolando i nostri consumi e scegliendo un’alimentazione a base vegetale. A volte sento che non si parla abbastanza di tutto questo”.

“Quindi – ha aggiunto Phoenix come riferisce l’Enpa – voglio solo incoraggiare le persone a informarsi di più su come mangiare a base vegetale e come fare la differenza per avere un impatto su questa vera e propria emergenza climatica. Quando si assiste all’orrore che accade davvero dietro le porte chiuse di macelli e allevamenti in tutto il mondo, è impossibile non rimanerne colpiti e rendersi conto che dobbiamo fare qualcosa di drastico per fermare tutto questo”.

Non è la prima volta che l’attore pluripremiato per il film Joker si impegna per il benessere animale. A fine gennaio, alle domande dei giornalisti che gli chiedevano come mai stesse partecipando a una manifestazione animalista per la salvaguardia dei maiali dell’industria della carne, aveva risposto: “Sono qui perché è necessario, devo farlo”.

L’attore premiato nell’occasione come miglior attore protagonista ai SAG Awards 2020, subito dopo la cerimonia aveva abbandonato i festeggiamenti per andare al Farmer John Cloughtery Packing Co. per sostenere il Los Angeles Animal Save, l’organizzazione che organizza veglie per i maiali ogni domenica dalle 17 alle 19 e si occupa anche di sorvegliare l’industria ovina e bovina.