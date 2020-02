CatTalk, a Monza si scopre come comunicano i gatti

CatTalk, come comunicano i gatti e perché è importante capire cosa dicono: a Monza una serata per indagare i comportamenti felini

Enigmatico e misterioso, il gatto è spesso “accusato” di essere poco espressivo. In realtà possiede un raffinato sistema di segnali comunicativi, efficaci nel mondo felino ma troppe volte mal compresi, o neppure percepiti, da noi umani. Per scoprire di più sul mondo felino il 19 febbraio l’Enpa di Monza organizza la conferenza “CatTalk, come comunicano i gatti e perché è importante capire cosa dicono”.

Durante l’incontro, Laura Borromeo, comportamentalista, etologa e autrice, ci guiderà con l’ausilio di numerose fotografie e filmati alla scoperta del misterioso mondo della comunicazione felina, toccando argomenti come: cosa dicono i gatti tra di loro, e a noi; i segnali che più spesso non sappiamo interpretare; la convivenza tra più gatti (una delle principali fonti di stress) e il modo corretto di introdurre un nuovo micio in casa; riconoscere uno stato di disagio e sapere quali soluzioni mettere in atto.

I gatti possono manifestare uno stato emotivo negativo non solo tramite comportamenti palesi come l’aggressività o l’urinazione fuori dalla cassetta, ma anche in modi molto meno evidenti, come la postura del corpo, i movimenti della coda, la posizione delle orecchie e dei baffi o, ancora, la dilatazione delle pupille. Ed è solo cogliendo e interpretando correttamente questi segnali che possiamo capire davvero il nostro gatto e assicurargli una vita sana, dignitosa e appagante.

L’appuntamento è per per mercoledì 19 febbraio alle ore 20,45 presso la sala conferenze del canile-gattile di Monza in Via San Damiano 21. L’ingresso è a offerta libera fino a esaurimento posti. Si consiglia di prenotare scrivendo a prenotazioni@enpamonza.it. Il ricavato della serata andrà a sostegno delle attività per la tutela degli animali di ENPA di Monza e Brianza. Durante la serata CatTalk sarà in vendita il libro “Come fare… Rendere più felice il nostro gatto”, scritto da Laura Borromeo con Maria Cristina Crosta, e una selezione di altri libri.