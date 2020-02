Gli animali e la gelosia: attenzione a questi 5 segnali

Come gli esseri umani, anche cani e gatti possono sentirsi insicuri e trascurati e soffrire di gelosia: ecco 5 comportamenti del pet da tenere sotto controllo

La gelosia nel mondo animale è un argomento a lungo dibattuto nella scienza.

Si tratta di un’emozione innata (non appresa) che, secondo diversi comportamentalisti, sono in grado di sperimentare anche alcune specie, sebbene in modo diverso dagli esseri umani. Che sia o no gelosia, tutti i proprietari di animali sono certi che il loro amico a quattro zampe almeno una volta abbia manifestato alcuni comportamenti classificabili come tale.

Attenzione, però. Per quanto sia “divertente”, molto spesso la “gelosia” potrebbe portargli malessere spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it). Cerchiamo quindi di capire quali sono quei comportamenti che gli animali domestici utilizzano per comunicarci che vogliono più attenzioni.

Aggressività

Sia il ringhio dei cani che il “soffio” dei gatti è considerato un atteggiamento aggressivo, che spesso può sfociare in morsi. Si può manifestare, ad esempio, quando abbiamo il nostro amico in braccio o seduto accanto a noi e qualcuno si avvicina. Questo comportamento può essere diretto verso le persone e gli altri animali domestici, ma anche verso oggetti. Ad esempio, il gatto può graffiare i mobili, un cane distruggerli per sfogarsi.

Bisogni fuori luogo

Non potendo comunicare a parole, i nostri amici pelosi si esprimono con i gesti. Se li vedi fare pipì o fare la cacca in posti dove non dovrebbero, potrebbero stare cercando di dirti qualcosa.

Dispetti

Mostrare comportamenti distruttivi come rovesciare ciotole o mettere in disordine la lettiera è un modo per comunicarvi insoddisfazione. Si sentono insicuri, trascurati, e questo è il loro modo per dirvelo.

Invadere gli spazi

Il tuo animale potrebbe reagire alla gelosia prestandoti troppe attenzioni. Ad esempio, un cane può mettersi molto vicino a te e leccarti improvvisamente, un gatto si può sdraiare sulla tastiera del computer mentre lavori. Entrambi per attirare la tua attenzione.

Andarsene

La gelosia è spesso una forma di insicurezza. Se un animale sente di essere stato trascurato o preferito a qualcuno o qualcosa, potrebbe essere troppo difficile per lui affrontare la situazione. Così sceglie di ritirarsi piuttosto che combattere, lasciando la stanza o nascondendosi da te.