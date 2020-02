Diabete: sì europeo a semaglutide orale

Il Chmp dell’Ema ha dato parere favorevole all’approvazione dellaper migliorare il controllo della glicemia in pazienti adulti con diabete di tipo 2, insieme alla dieta e all’esercizio fisico. Si tratta del primo agonista del rettore del GLP-1 che non ha bisogno di essere iniettato. Sviluppato da, una volta approvato in via definitiva sarà messo in commercio con il marchio Rybelsus.

Come noto, il GLP-1 (glucagon-like peptide 1) è un ormone prodotto dall’intestino che stimola la secrezione di insulina e inibisce la secrezione di glucagone da parte del pancreas.

Il parere favorevole dell’agenzia europea dei medicinali è stata supportata dai risultati di studi randomizzati che hanno dimostrato che semaglutide orale ha ridotto l’HbA1c in misura superiore a quanto osservato con il placebo ed è risultato altrettanto efficace dei trattamenti con GLP-1 iniettivi. In uno degli studi controllati con placebo, il 69% di quelli trattati con la dose giornaliera di 7 mg e il 77% di quelli che assumono il farmaco a 14 mg al giorno hanno raggiunto livelli di HbA1c inferiori al 7%, rispetto al 31% del gruppo placebo.

Uno degli studi più convincenti a sostegno di semaglutide orale è stato lo studio PIONEER 3 che ha testato l’agente testa a testa con l’inibitore iniettabile DPP-4 sitagliptin. Tale studio ha evidenziato riduzioni significativamente maggiori nell’HbA1c con semaglutide orale, da 0,3 a 0,5 punti percentuali.

Un altro studio testa a testa ha dimostrato che semaglutide orale a 14 mg al giorno è risultato superiore all’inibitore SGLT-2 empagliflozin a 25 mg/giorno per l’endpoint di HbA1c inferiore al 7,0%. Inoltre, il trattamento con semaglutide orale ha portato ad una riduzione del peso corporeo fino a 4,4 kg.

Il farmaco ha dimostrato un profilo sicuro e ben tollerato in tutto il programma PIONEER, con l’evento avverso più comune, la nausea da lieve a moderata, che è diminuita nel tempo.

Una questione importante per tutti i nuovi farmaci per il diabete riguarda la sicurezza cardiovascolare. Per semaglutide orale, lo studio richiesto dalla Fda ha dimostrato che era alla pari con la forma iniettabile precedentemente approvata. Sebbene lo studio controllato con placebo non abbia mostrato una superiorità statisticamente significativa nella riduzione degli eventi cardiovascolari, come hanno fatto altri farmaci per il diabete, indica un rischio inferiore del 21% per gli eventi cardiovascolari maggiori. La mortalità si è ridotta del 50 per cento in un follow up a 15,9 mesi.

I risultati del trial PIONEER 6, pubblicati sul New England Journal of Medicine indicano che, nonostante la durata più breve dello studio, l’hazard ratio (HR) era simile a quello di SUSTAIN-6, il trial per valutare gli eventi cardiovascolari di semaglutide iniettabile, il che può suggerire che l’effetto cardiovascolare di semaglutide sia indipendente dalla via di somministrazione.

Sviluppo clinico del farmaco

L’approvazione di Rybelsus si basa sui risultati di 10 studi clinici facenti parte del programma PIONEER, che hanno arruolato 9.543 partecipanti e hanno incluso studi testa a testa di contro sitagliptin, empagliflozin e liraglutide 1,8 mg.

L’efficacia e la sicurezza di semaglutide orale nel ridurre la glicemia in pazienti con diabete di tipo 2 sono state studiate in diversi studi clinici, due dei quali erano controllati con placebo e molti dei quali sono stati confrontati con altri GLP-1 per via iniettiva. Il farmaco è stato studiato come terapia a sé stante e in combinazione con altri trattamenti per il diabete, tra cui metformina, sulfoniluree (insulina secretagoghi), sodio-glucosio co-trasportatore-2 (SGLT-2) inibitori, insuline e tiazolidinedioni, tutti in pazienti con diabete di tipo 2.

Negli studi controllati con placebo, semaglutide orale come terapia stand-alone ha portato a una significativa riduzione della glicemia (emoglobina A1c) rispetto al placebo, come determinato dai test HbA1c, che misurano i livelli medi di zucchero nel sangue nel tempo. Dopo 26 settimane, il 69% di coloro che assumono 7 mg una volta al giorno e il 77% di coloro che assumono 14 mg una volta al giorno di Rybelsus hanno ridotto il loro HbA1c a meno del 7%, rispetto al 31% dei pazienti con placebo.

Il farmaco deve essere preso almeno 30 minuti prima del cibo del giorno e delle bevande o altri farmaci orali, con non più di 4 once di acqua normale. Gli effetti collaterali più comuni sono nausea, diarrea, vomito, diminuzione dell’appetito, indigestione e costipazione.