Le Sneakers: quali indossare e come portarle con stile. Sempre più giovani non vogliono adattarsi alle scarpe ma vogliono che i modelli si adattino al loro stile di vita

La moda cambia nel tempo e asseconda le esigenze di un’epoca. Mai come oggi leggerezza, comfort e funzionalità sono criteri di scelta d’acquisto specialmente se parliamo di scarpe. Le dobbiamo indossare per ore e ore e sempre più giovani e meno giovani non vogliono adattarsi alle scarpe ma vogliono che i modelli si adattino al loro stile di vita sempre in movimento e sempre meno formale anche a lavoro. Le sneakers sono facilmente abbinabili a pantaloni larghi o stretti nonché a gonne lunghe plissé o corte. Gli innumerevoli tipi e colori presenti sul mercato, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), rendono questo tipo di scarpe adattabile ai più diversi outfits maschili e femminili.

Qualche accorgimento per le donne che optano per la comodità giorno e sera:

Le sneakers non slanciano la silhouette per cui abbinatele tenendo sempre presente la forma delle vostre gambe. Le mode vanno sempre adattate al proprio corpo e mai il contrario. Le sneakers colorate sono un’ottima alternativa al classico bianco e nero. Ancora meglio se riuscite ad abbinarle agli accessori indossati quali giacca, cappotto, sciarpa o cintura, così da dare un tocco di stile e di continuità al vostro look. Se invece optate per le sneakers bianche potreste giocare con i colori dei calzini che riprendono alcuni elementi del vostro look o semplicemente comprare dei lacci per le scarpe colorate da poter intercambiare, a seconda del look indossato quel giorno. Potrebbero essere una valida alternativa ai fantasmini e ricordate di tenere il più possibile le scarpe pulite. Per quanto la tentazione di calzare le sneakers sia di giorno che di sera sia estremamente interessante e comodo non sottovalutate mai il fascino di un tacco seppur basso almeno per le occasioni di lavoro importanti e più formali.

Vediamo ora alcune proposte sneakers 2020 per donna selezionate dalla direzione di DireGiovani:

HOGAN

Hogan definisce urban gypsetter, le donne giovani sofisticate, giramondo che ricercano calzature che stiano bene con tutto, dagli outfit eleganti a quelli più casual.

Jimmy Choo

Jimmy Choo è rinomato per la sua originalità nel design, nei colori e soprattutto nei materiali resistenti e di qualità. Perfette per chi adora le scarpe e sotto ogni tipo di outfits, ecco delle proposte originali da mettere ai piedi.

Atlantic Stars

Atlantic Stars nasce dalla passione di Cristiano Martelli e Gianluca Zucchelli per gli anni’80. E’ un marchio interamente Made in Italy il cui colore fa da protagonista insieme al comfort. “Dal menta al fuxia, dal tortora al purple, ocra, salvia, blu Klein, toni energizzanti e euforizzanti si combinano alla perfezione per dar luce ad un prodotto vivace e dinamico” (cit.website ufficiale).

Converse

L’intramontabile Converse propone il classico modello indossato da ormai diverse generazioni di giovani di tutto il mondo. Quest’anno, novità assoluta è il Run Star Hike con una suola completamente nuova: l’upper nero, la midsole bianca e l’outsole che presenta elementi bianchi, neri e marroni. Tra i più venduti anche i modelli Sunflower e One Star per non parlare delle classiche Converse multicolorate.

Adidas

In linea con Converse anche Adidas lancerà dal 22 febbraio sul mercato europeo la nuova Superstan: un’evoluzione dell’iconica Stan Smith e del modello Superstar. Quali le differenze? Pelle bianca con il logo a tre strisce traforato sul lato e la linguetta e il tallone virati sul verde come l’intramontabile Stan Smith ma con suola e punta a conchiglia ripresi dal modello Superstar. Per chi non ama aspettare nel frattempo può sbirciare tra le novità già disponibili.

NIKE

Quest’anno Nike presenta un calendario di lancio multicolorato e con modelli diversissimi tra di loro. Per chi è interessato il Plum verrà lanciato sul mercato europeo il 7 febbraio, mentre il Photom Dust/Lemon/Venom/Hyper Blue il 6 febbraio. Interessante anche i due modelli Air Force 1 già classici alla Nike con finitura in metallo liquido Gold o Silver.