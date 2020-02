Fast & Furious 9 a maggio al cinema: il trailer

Nei cinema italiani dal 21 maggio Fast & Furious 9 – The Fast Saga, capitolo che si preannuncia ricco di sorprese: ecco il primo trailer

Torna la serie più adrenalinica della storia del cinema. Uscirà nelle sale italiane il 21 maggio Fast & Furious 9 – The Fast Saga, capitolo che si preannuncia ricco di sorprese.

A partire dal cast, tra ritorni inaspettati e new entry.

Nel primo trailer italiano possiamo dare uno sguardo al nuovo villain, a cui presta il volto John Cena. Il wrestler interpreterà Jacob Toretto, fratello di Dom (Vin Diesel) nonché ladro e assassino. Ma le sorprese non finiscono qui.

Tornerà il personaggio di Han (Sung Kang) redivivo dopo gli eventi di The Fast and the Furious: Tokyo Drift. Una parte importante la avrà anche Charlize Theron, che riprenderà il ruolo della cattivissima Cipher. Chi non tornerà invece è il personaggio di Luke Hobbs, a causa dei contrasti avuti tra Dwayne Johnson, che lo interpreta, e Vin Diesel.

Fast & Furious 9 – The Fast Saga come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), è diretto da Justin Lin. Nel cast: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, John Cena, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, con Helen Mirren e Charlize Theron. Il film è distribuito in Italia da Universal Pictures.