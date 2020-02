Greta Elisabeth torna con il singolo “Young”

Greta Elisabeth, giovane promessa della musica, dopo il debutto con l’EP “Wonderful” torna sulla scena con il singolo “Young”

Ha una voce delicata ma forte allo stesso tempo, fa la cantautrice, ha 18 anni e un futuro brillante davanti. È Greta Elisabeth, giovane promessa della musica. L’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), l’ha incontrata in redazione.

Di origini americane (da parte di madre), Greta Elisabeth ha debuttato nel 2016 con il suo primo EP, “Wonderful”. Ora l’artista, figlia d’arte del musicista Roberto Mariani, è tornata con il singolo “Young”. Una canzone che contiene una forte critica sociale.

La cantante ha spiegato: “Ho pensato (quando ho scritto la canzone, ndr.) sono una diciottenne che vive in una società che non supporta i giovani ed è piena di cambiamenti. Il cambiamento è giusto, però potrebbe essere anche negativo. Si parla di cambiamento climatico, politico, sociale. Mi sono sentita, quindi, di scrivere questo brano che è un grido di speranza, di aiuto per dire ‘Aiutiamoci, miglioriamo tutti insieme’”.

Scrivere per sensibilizzare su certi argomenti: lo storytelling sarà al centro dei prossimi progetti di Greta. Ancora non ci sono date precise – anche perché la ragazza sta finendo la scuola – ma Greta è già impegnata a scrivere e scrivere. La potete seguire sui social seguendo l’account @gretaelisabeth.