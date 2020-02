Festival La Città dei Lettori: nasce una rivista web

Il Festival La Città dei Lettori si arricchisce con una rivista online per incrementare il dialogo nella vasta comunità degli appassionati della lettura

L’ uscita on line della rivista ‘La Città dei Lettori’ costituisce un segno ulteriore del crescente successo dell’ omonimo festival che si terrà, nella sua terza edizione, dal 5 al 7 giugno a Villa Bardini’’. Lo ha dichiarato il presidente di Fondzione CR Firenze Luigi Salvadori riferendosi alla nuova iniziativa appena nata (www.lacittadeilettori.it) che offre l’occasione di incrementare il dialogo nella vasta comunità degli appassionati della lettura. Anche la rivista on line è curata e promossa dall’Associazione culturale Wimbledon che ha ideato e organizza il festival La Città dei Lettori assieme alla Fondazione CR Firenze e alla Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron.

‘’Siamo molto interessati ad intercettare questo arcipelago, vasto e vivacissimo – aggiunge Salvadori – composto in gran parte anche da giovani e la rivista è un altro efficace strumento per confrontarsi con loro e, nell’occasione, far conoscere l’attività della Fondazione. Il festival è fortemente cresciuto non solo nel mondo degli addetti ai lavori ma anche nell’attenzione del pubblico e il nuovo prodotto amplia e rafforza l’idea originaria. Un sincero ringraziamento va all’ associazione Wimbledon che ha saputo far nascere anche questa nuova costola’’

‘’Da un piccolo seme quale è stata la prima edizione del festival – dichiara sua volta il Presidente della Fondazione Bardini e Peyron Jacopo Speranza – è cresciuta ora una pianta rigogliosa che comincia ad avere diversi rami. Siamo lieti di essere compagni di viaggio di questa bellissima avventura e aspettiamo con gioia l’arrivo del festival questa estate’’.