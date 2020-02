Rareş online con il videoclip di “Spalle più”

Una camera da letto, enormi sottotitoli in un font da retrogaming che appaiono, si moltiplicano e si scompongono, la schiena di un amico. È online il video di “Spalle più”, il nuovo singolo di Rareş, il ventiduenne nato in Romania e cresciuto tra il Veneto e l’Emilia, dove si è trasferito per studiare musica elettronica al Conservatorio di Bologna.