Previsioni meteo 7 febbraio: sole e temperature in aumento

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 7 febbraio 2020: si rinforza l’anticiclone sull’Italia. Tempo stabile da Nord a Sud e temperature in aumento

Le condizioni meteo del nostro Paese nei giorni scorsi sono risultate condizionate dall’ingresso di una saccatura polare in discesa verso i Balcani. Le quote neve si sono abbassate fino 200-400 metri specie su Abruzzo meridionale e Molise. Registrate anche precipitazioni sparse al Sud Italia con fiocchi su Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia. La svolta però è dietro l’angolo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF nei prossimi giorni l’anticiclone tornerà ad essere il protagonista sull’Italia determinando condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Storicamente il secondo mese dell’anno risulta più piovoso rispetto al mese precedente, ma nel caso attuale sembrerebbe che il mese di febbraio deluderà le aspettative degli amanti dell’inverno: il vortice polare risulta infatti attivo a tutte le quote e questo potrebbe compromettere l’ultima parte di inverno sull’Italia. Rimanete connessi con il nostro sito per non perdere tutti gli aggiornamenti.

Intanto per oggi, venerdì 7 febbraio 2020, al Nord Italia giornata all’insegna del sole su tutte le regioni settentrionali e fin dalle prime ore del mattino. Cieli sereni ovunque anche nel pomeriggio e in serata, possibili gelate in pianura Padana e lungo le valli.

Bel tempo e sole prevalente anche sulle regioni centrali salvo innocua nuvolosità in transito in Abruzzo durante le prime ore del mattino. Bel tempo su tutte le regioni durante il pomeriggio e la serata.

In Toscana giornata all’insegna del tempo stabile: sole prevalente nella mattinata e nel pomeriggio su tutto il territorio. Anche in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno sia sulla costa che sulle zone interne.

Tempo stabile al Sud ma con nubi in transito sul Molise, Puglia e Basilicata durante la mattinata, sole prevalente su tutte le altre regioni. Bel tempo su tutte le regioni nella seconda parte della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria sole prevalente nel corso della mattinata su tutti i settori; al pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare senza però dar luogo a fenomeni. Cieli sereni in serata su tutta la regione.

Temperature in calo nei valori minimi in aumento quelli massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.