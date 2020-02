Fenice online con il primo Ep “Diversi”

Fuori in digitale il primo Ep di Fenice (nome d’arte di Giulia Bevilacqua) dal titolo “Diversi”. In contemporanea è in rotazione radiofonica la titletrack e online il videoclip su YouTube

Esce in digitale il primo Ep di Fenice (nome d’arte di Giulia Bevilacqua) dal titolo “Diversi” (Etichetta Piuma Dischi; Edizioni Cello Communications Network sprl; distribuzione Music Rails – The Orchard). In contemporanea è in rotazione radiofonica la titletrack e online il videoclip su YouTube, eccolo:

“Questo mio primo EP rappresenta un racconto musicale degli eventi più importanti di questi due ultimi miei anni di vita, dal punto di vista della crescita personale – racconta Fenice -. Ho affrontato molte sfide (personali, sentimentali, scolastiche e di adattamento), e da queste ho trovato l’ispirazione per scrivere questo mio primo lavoro. Ogni canzone racconta una storia precisa alla quale sono molto legata. Il disco contiene anche un singolo già pubblicato l’anno scorso (novembre 2019) “Universi paralleli”, che tra tutti è quello che più mi emoziona perché mi ricorda i primi approcci alla scrittura e come in tutte le nuove sfide, le prime ti segnano per sempre e sono difficili da dimenticare”.

L’Ep, prodotto da Antonio Chindamo presso Auditoria Records, è composto di 4 brani, scritti da Fenice: “Diversi”; “Mi perdi così”; “Solo per un attimo”; “Universi Paralleli”.

Note biografiche

Fenice suona il pianoforte e la chitarra, scrive canzoni e racconta la sua adolescenza. Studia canto con Michele Fischietti e Cheryl Porter e nel 2017 pubblica il primo singolo “Pensavo fossi tu” prodotto da Luca Sala. Nel 2018 esce il suo secondo inedito “Tutto deciso” con il quale si presenta ad Area Sanremo. Sempre nel 2018 partecipa al contest televisivo musicale “Mille voci” di Gianni Turco. Nel 2019 partecipa a diverse trasmissioni radiofoniche e si esibisce live in molte piazze italiane come artista di strada.

Il 31 gennaio 2020 esce il suo primo EP “Diversi” prodotto da Antonio Chindamo presso Auditoria Records ed entra nella squadra di Piuma Dischi.

Link Social: h ttps://instagram.com/fenicewords?igshid=e1epdy1vru6k