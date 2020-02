Diventeremo Adulti di Giulia Mei tra i 5 dischi d’esordio top

Palermitana, classe 1993, Giulia Mei con il suo ultimo album “Diventeremo Adulti” riceverà un premio speciale del Mei come prima donna classificata tra gli esordienti. Il disco è infatti tra i cinque album “Top 2019” – sezione dischi d’esordio, il referendum sui migliori album italiani del 2019 promosso dal “Forum del giornalismo musicale”. L’iniziativa, coordinata da Enrico Deregibus, è stata realizzata in collaborazione con l’Agimp (la neonata Associazione dei Giornalisti e critici Italiani di Musica legata ai linguaggi Popolari) e sotto l’egida del Mei.

Uscito il 28 marzo per l’etichetta “Il cantautore necessario”, “Diventeremo Adulti” è già entrato nella cinquina delle Targhe Tenco 2019 nella categoria ‘Miglior album opera prima’. Dodici tracce di cui Giulia Mei è autrice e compositrice, ad accezione della bonus track Iu c’àiu a tia, reinterpretazione del brano del cantautore siciliano Francesco Giunta.

«Sono molto contenta che questo lavoro, a cui sono molto affezionata, abbia ricevuto questi riconoscimenti – dice Giulia Mei. È un disco dove ho riversato dentro tutta me stessa, dove ho detto esattamente quello che volevo dire, sia musicalmente che tematicamente, dunque il fatto che sia sempre stato accolto bene dalla critica, mi riempie di gioia. Ringrazio tutto il team che ha lavorato con me – in particolare i musicisti che lo hanno suonato: Primiano di Biase, Guerino Rondolone, Fabrizio Guarino, Simone Talone, Emanuele Ridulfo, Giuseppe Milici – Edoardo De Angelis, Il cantautore necessario, Discoteca Laziale e Vittorio Di Matteo, che ha realizzato la grafica del disco».