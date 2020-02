Previsioni meteo 6 febbraio: torna l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 6 febbraio 2020: dopo il break invernale e la neve al Centro-Sud l’anticiclone torna sull’Italia

L’Italia nelle ultime ore ha subìto un notevole cambio di rotta sotto il profilo meteo a causa del passaggio di un fronte freddo. L’aria fredda ha determinato su molte regioni del nostro Paese, condizioni di maltempo con neve anche abbondante lungo l’Appennino meridionale sulle regioni di Campania, Puglia, Molise e Basilicata.

A partire dalla giornata di oggi e poi anche nel fine settimana, le temperature torneranno però ad aumentare fino a riportarsi su valori che superano la media del periodo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF la rimonta di questo promontorio anticiclonico caratterizzerà non soltanto il tempo nel prossimo weekend ma anche nel corso della prossima settimana dove il sole sarà grande protagonista.

Intanto per oggi, giovedì 6 febbraio 2020, al Nord Italia transito di nubi innocue al primo mattino ma con tempo asciutto, ampie schiarite nel corso della giornata con nuvolosità in aumento nelle ore serali sulla Liguria.

Bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni centrali, nuvolosità in aumento sulla Toscana nella seconda parte di giornata ma senza fenomeni.

In quest’ultima tempo prevalentemente stabile nella giornata con qualche nube al mattino, maggiori aperture nel pomeriggio su tutto il territorio; in serata i cieli saranno sereni sia sulla costa che sulle zone interne.

Al Sud residue precipitazioni al mattino su Sicilia settentrionale e Calabria ionica, neve sulla Sila fin verso i 300 metri. Tempo asciutto sui rimanenti settori con schiarite prevalenti.

In Calabria locali piogge al mattino sulla costa ionica e tirrenica meridionale con neve sulla Sila fin verso i 2-300 metri, fenomeni in esaurimento nel pomeriggio. In serata il tempo sarà stabile con cieli generalmente sereni su tutto il territorio.

Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.