Michielin, Elodie e Stash voci di Trolls World Tour

Se nella versione originale di Trolls World Tour Poppy e Branch sono doppiati rispettivamente da Anna Kendrick e Justin Timberlake, nella versione italiana sono animati dalle voci di Francesca Michielin e Stash dei The Kolors. Nel cast delle voci anche Elodie e Sergio Sylvestre. Lei presterà la voce al membro della regalità hard-rock, la Regina Barb, che vuole distruggere tutti gli altri tipi di musica per far sì che il rock regni sovrano. Lui, invece, è la voce di Mini Diamante: il fedelissimo amico di Poppy e Branch come ricorda l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it).