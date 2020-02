World Nutella Day: oggi si celebra la golosa crema

Il primo World Nutella Day è stato istituito dalla blogger americana Sara Rosso, il 5 febbraio 2007: oggi bando alla dieta, non ci sono freni al gusto

Il 5 febbraio in tutto il mondo si festeggia la golosa bontà della Nutella. Il primo World Nutella Day è stato istituito dalla blogger americana Sara Rosso, il 5 febbraio 2007.

Da allora, per 13 anni, questa giornata è stata appuntamento imperdibile per i milioni di fan della Nutella che ogni 5 febbraio condividono sui social foto, ricette, poesie e messaggi.

Passione che unisce tutto il mondo, il World Nutella Day è diventato un fenomeno globale come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Nel 2015 Sara ha trasferito la Giornata Mondiale della Nutella a Ferrero, per aiutarlo a crescere negli anni a venire.

Come festeggiare il World Nutella Day? I consigli di Ferrero

1. PREPARA UNA RICETTA CON NUTELLA

2. SCRIVI UNA CANZONE O UNA POESIA DEDICATA A NUTELLA

3. GODITI NUTELLA IN UN LUOGO PARTICOLARE

4. METTITI IN POSA CON NUTELLA

5. DEDICA UN’OPERA D’ARTE A NUTELLA

6. ABBINA I SAPORI IN MODO ORIGINALE

7. RIVIVI LA TUA PRIMA ESPERIENZA CON NUTELLA

8. FESTEGGIA CON NUTELLA INSIEME ALLE PERSONE CHE AMI

9. FAI CONOSCERE NUTELLA A QUALCUNO PER LA PRIMA VOLTA

10. ORGANIZZA UN DELIZIOSO PARTY IN ONORE DI NUTELLA

Condividi le tue esperienze con il web!

L’hashtag ufficiale è #WorldNutellaDay